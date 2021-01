Un front actiu deixarà neu abundant al Pirineu

Els pròxims set dies tindrem uns quants canvis bastant dràstics de temps i de temperatures. Aquest dijous al matí les glaçades pràcticament han desaparegut, els núvols i l'entrada d'aire més càlid han disparat el termòmetre en algunes comarques de l'oest, que han passat de temperatures de 5 o 6 graus sota zero aquest dimecres a mínimes positives aquest dijous. És el cas de capitals com Tremp, Sort i el Pont de Suert. Al migdia també es notarà aquesta pujada de la temperatura, aquest dijous les màximes seran dos o tres graus més altes que aquest dimecres en molts indrets. Dijous gens hivernal, tot i que el vent no permetrà que la sensació tèrmica s'assembli a la d'un estiuet.



Aquest dijous al matí farà sol en moltes comarques de la meitat est, però a la tarda el pas d'un sistema frontal tornarà a enterbolir al cel i farà ploure en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu occidentals. Ahir un primer front va deixar 5 l/m2 al Pont de Suert, 3 a Tremp i algunes gotes en moltes altres comarques. Avui, com ahir, les pluges només seran destacables a la Ribagorça i al Pallars. Amb el pas de les hores el vent s'anirà fent protagonista, aquesta tarda bufarà amb cops de fins a 50 o 60 km/h en moltes comarques centrals i de l'est.



Els dies vinents arribaran dos fronts que faran ploure gairebé arreu, tot i que seran tongades de pluja molt curtes. El primer ens creuarà demà al matí: entre primera hora i mig matí plourà gairebé arreu, amb precipitacions que podran acumular de 2 a 5 l/m2 en molts casos, però ràpidament el vent farà sortir el sol a la tarda.

Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

L'altre front que pot fer ploure de forma extensa arribarà diumenge a la matinada. Dissabte hi haurà clarianes, però el cel continuarà enterbolit a estones i de nit arribarà a ploure gairebé arreu. Seran pluges minses en general, però caldrà parar atenció a la cota de neu, perquè al Pirineu i a les comarques de Girona podria arribar a nevar per sota dels 500 metres durant la matinada de diumenge.



Aquesta dada ja explica que el cap de setmana farà més fred. La temperatura baixarà clarament, sobretot entre diumenge i dilluns, dies en què el termòmetre marcarà de 3 a 5 graus menys en general. Al Pirineu i en algunes comarques de Girona la baixada del termòmetre arribarà a ser de 7 o 8 graus. El cap de setmana continuarà sent ventós, especialment dissabte, però les ratxes més fortes de vent es produiran divendres.