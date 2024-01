El front tropical portarà temperatures de fins a 20 graus a partir de dimarts

Andorra la VellaLes males notícies meteorològiques continuen. El front tropical que afectarà la península Ibèrica portarà temperatures de fins a 20 graus a partir de dimarts, segons les diferents previsions meteorològiques. Els termòmetres se situaran en zones més pròpies de la primavera. El pitjor és que s’augura que les temperatures altes es mantindran com a mínim fins a finals d’aquest mes. S’esperen 15 graus a 1.500 metres. La isoterma de 0 graus no tindrà cap sentit perquè estaria als 4.000 metres. Si el front no marxa aviat es podrien viure episodis d’arribada de sorra sahariana.