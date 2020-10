La frontera amb Espanya quedarà tancada aquesta nit pel toc de queda català

Des d'aquest diumenge ningú podrà circular a Catalunya entre les 22.00 de la nit i les 6.00 de la matinada, per reduir els contactes i intentar evitar l'expansió del coronavirus. El toc de queda tindrà excepcions, com ara anar a treballar o tornar a casa després de sortir de la feina. Els establiments catalans oberts al públic hauran de tancar la porta a les 2100h. Aquesta nova restricció se suma a les que ja hi havia vigents, com la limitació de reunir-se amb un màxim de sis persones.

L'aprovació de l'estat d'alarma, que permet a la Generalitat posar en funcionament el toc de queda, afecta directament la mobilitat de la frontera hispanoandorrana, que també quedaria restringida en els horaris establerts.

Tot i que el Govern encara no s'ha pronunciat ni ha enviat cap comunicat als mitjans, es preveu que en les pròximes hores esclareixi la situació i confirmi si, com va passar en el passat confinament del març, Andorra quedarà amb la mobilitat bloquejada, almenys, durant unes hores.