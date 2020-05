Els fronterers, nous transportistes entre la Seu i Andorra

Les restriccions a la frontera entre Andorra i Espanya estan generant que el paper dels fronterers sigui clau per fer arribar al Principat aquells productes que, en l'actualitat, són més difícils d'obtenir pels residents o, en tot cas, a més llarg termini. La facilitat dels treballadors residents a la Seu d'Urgell per creuar diàriament d'un país a l'altre fa que s'hagin convertit en 'recaders' de familiars i amics, ja que quan aquests fan les seves compres en línia, poden disposar d'una persona que els atansi el paquet.

Aquesta situació és contrària a la que es genera habitualment, on són principalment els andorrans qui acostumen a rebre aquestes demandes. Entre els articles que més es traslladen d'un territori a l'altre hi ha molts productes de paqueteria de les principals companyies de comerç electrònic, entre les quals destaca Amazon; així com altres adquisicions d’articles de mobiliari o roba i calçat. Un dels avantatges d'aquest mecanisme per als compradors és el temps que es triga entre fer una compra i rebre l'article, ja que aquests enviaments s'allarguen més en el temps quan el destí és Andorra. En el cas contrari, també hi ha ocasions en què es demana enviar des de territori espanyol articles com petits electrodomèstics per a la seva reparació; en aquest cas, els fronterers traslladen des del Principat fins a l’altre costat de la frontera els productes en qüestió.

Tot i això hi ha moments en què les gestions són més urgents. Els ciutadans de la capital alturgellenca també demanen ajuda als fronterers per aquells tràmits administratius que s'han de fer des d'Andorra i que, com és lògic, no poden fer ells mateixos fins que no s'aixequi la prohibició en la mobilitat.

En aquest sentit, cal destacar que el Govern ja ha fet una petició a l'executiu espanyol per demanar el lliure desplaçament dels residents a les províncies del Pirineu català un cop s'entri en la darrera fase del desconfinament. Malgrat que encara no hi ha una data concreta, tot apunta que serà a principis del mes de juny, coincidint amb la possible reobertura de la frontera amb França i la recuperació de gran part de les activitats econòmiques, tal com aquesta setmana va assenyalar el cap de Govern, Xavier Espot.