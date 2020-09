Un fuita d'aigua du al decomís de 27 grams de cocaïna

La policia va detenir, el dia de Meritxell, dos joves, un home i una dona no residents de 26 i 25 anys respectivament, per un delicte contra la salut pública. Una fuita d'aigua va fer intervenir els agents a un immoble d'Andorra la Vella, on van trobar 27 grams de cocaïna i 390 euros en efectiu “presumptament obtinguts per a la venda de la droga”, segons explica el cos d'ordre en el comunicat que recull les detencions practicades durant la darrera setmana. De fet, durant l'interrogatori que els agents fan als detinguts es desprèn la presumpta implicació d'una tercera persona, un jove resident de 25 anys, que és detingut l'endemà mateix.



Pel què fa a la resta de detencions, en destaquen cinc (de les onze totals) per delictes contra la seguretat en el trànsit, que compleixen moltes de les característiques habituals: tots els arrestats són homes, la majoria de menys de 25 anys, que són aturats de matinada en un control rutinari. Només en un dels casos, al detingut se li practica el control d'alcoholèmia perquè ha patit un accident amb danys. Va ser dilluns passat, a tres quarts de dues de la matinada, i l'home no resident de 21 anys va donar una taxa d'1,38 grams d'alcohol per litre de sang. També destaca un altre cas, d'un home resident de 22 anys que és detingut, i els agents comproven que té una suspensió del permís de conduir per ordenança penal.