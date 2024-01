Fuita d'aigua a l'avinguda Meritxell

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el comú d’Andorra la Vella ha alertat que, al voltant de les 8 h, hi havia força retenció de vehicles a la zona de l’avinguda Meritxell i Mitjavila a causa d’una fuita d’aigua que s’ha produït durant la matinada a Meritxell número 71. Segons expliquen, estan treballant per resoldre l’afectació el més aviat possible.