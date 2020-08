Fumar caminant pel carrer pot comportar una sanció

Sabia que si va fumant pel carrer amb la mascareta abaixada pot ser sancionat per haver comès una falta contra la llei de sanitat? Doncs sí, i així ho va recordar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest dimecres. El titular de Salut va lamentar que hi hagi persones que incorren en aquesta actitud posant en perill la salut de les persones que puguin tenir al seu voltant.

Cal recordar que l’ ús de la mascareta és obligatori des de fa gairebé un mes i que, per tant, els fumadors han de dur-la posada i, en cas de voler fumar, s’han d’aturar en un lloc, assegurar-se que no tenen ningú al costat i, llavors, poden encendre’s la cigarreta. Així ho va remarcar Martínez Benazet, que va apel·lar als fumadors a seguir aquestes pautes per assegurar que no hi ha ningú al voltant i que, per tant, no hi ha risc de contagi. En aquest sentit, va detallar que aquells que vulguin fumar han d’aturar-se en un lloc (per exemple un banc o la terrassa d’un bar) i llavors, quan hagin comprovat que no hi ha ningú a prop, ja poden fumar. El que el ministre diu que no es pot donar és la imatge de persones caminant pel carrer, amb la mascareta abaixada i fumant. Si ho fan, s’exposen a una multa, alerta, ja que considera que és una de les “actituds més perilloses” que està veient quant a l’incompliment de no dur la mascareta posada.