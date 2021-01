Les cinc funcions d''Els Pastorets' lauredians registren prop de 600 espectadors

El comú de Sant Julià de Lòria ha fet una valoració "extraordinària" del funcionament de tots els actes que la parròquia ha dut a terme durant les festes de Nadal i Reis. La corporació va haver d'adaptar totes les activitats d'oci a les mesures sanitàries. Així, pel que fa a les cinc funcions celebrades de l'espectacle d''Els Pastorets', el comú ha informat que s'ha registrat l'arribada de 589 espectadors, el que equival al 92% de la capacitat actual de l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. En aquest sentit, cal tenir en compte que, a causa de les restriccions d'aforament, el màxim d'assistents permès a la sala era de 134 persones, aproximadament un terç de l'espai total del recinte.

En concret, la primera funció de l'espectacle, celebrada el 26 de desembre, va comptar amb 121 espectadors; el dia 27 en van arribar 123; el dia 2 de gener la capacitat assolida va ser de 92 espectadors; el dia 3 de 123, i durant el darrer passi, aquest dimecres, es va arribar al màxim de 130 persones.

Pel que fa a la visita per part de les famílies al Pare Noel i als Reis d'Orient, el comú lauredià va establir un sistema de reserva de cita prèvia enviant un whatsapp o bé fent la demanda a través del correu electrònic per evitar aglomeracions. Aquest fet ha permès desenvolupar les activitats "respectant les normes" i, paral·lelament, "mantenir la il·lusió dels més petits". D'aquesta manera, un total de 185 infants van visitar el Pare Noel, el que representa unes 104 famílies; al tió de Nadal hi van assistir 45 infants (61 famílies), i quant a la visita dels Reis, hi van prendre part 264 infants (165 famílies).