La Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats per als usuaris de L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà continua oferint formació virtual a L’espai, el centre social d’activitats i formació per a persones més grans de 60 anys. Aquestes activitats formen part del programa ‘Envelliment saludable’ i s’ofereixen a través de l’Aula Virtual de L’espai.

El primer dels tallers serà sobre eines telemàtiques. En aquestes sessions es descobriran plataformes que permeten, de manera telemàtica, formar-se i mantenir l’intercanvi d’informació i la comunicació entre usuaris. L’activitat, que començarà el dimarts dia 2, es durà a terme cada dimarts i dijous, d’11 a 12 hores, fins al 25 de març.

Una altra de les activitats programades és un taller d’iniciació als primers auxilis organitzat amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana, que tindrà lloc el dia 10 de març, a les 16 hores.

La Fundació també ha previst dues xerrades preventives a través de la plataforma virtual de formació. La primera tractarà sobre com cuidar el cuidador i es parlarà sobre el canvi de rol i l’alteració física, psíquica i social que experimenta el cuidador. Durant la xerrada també es donaran eines per ajudar a les persones que es puguin trobar en aquesta situació. La xerrada tindrà lloc el dia 3 de març a les 16 hores.

La segona de les xerrades previstes porta per títol ‘Aliments energètics. Quins són i què ens aporten’ i tractarà sobre els nutrients energètics. Aquesta es durà a terme el dia 24, a les 16 hores.

Una de les grans novetats d’aquesta temporada del programa de la Fundació serà la visita guiada a l’exposició temporal del Museu Carmen Thyssen, 'Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas'. Una mostra que se centra en el diàleg artístic entre la Col·lecció d’Art de Crèdit Andorrà i la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. Les visites es faran el dia 17 i el dia 18 en dos torns, a les 11 o a les 16 hores.

Els tallers i les xerrades de la Fundació Crèdit Andorrà estan pensats per poder seguir la formació en directe. Per fer-ho s’ha de tenir en compte el dia i l’hora de cada activitat i connectar-s’hi a través de la plataforma de formació virtual de L’espai, a l’adreça següent: www.fundaciocreditandorra.ad.

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut.