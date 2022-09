La Fundació Crèdit Andorrà i UIC Barcelona signen un conveni per oferir formació universitària pels majors de 50 anys

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han signat un conveni de col·laboració que té per objectiu oferir a Andorra el projecte de formació acadèmica del Campus de l’Experiència, adreçat a persones més grans de 50 anys interessades en nous àmbits del coneixement relacionats amb la cultura, la ciència i la societat. Els alumnes inscrits en aquest programa que assoleixin els 30 crèdits ECTS rebran el títol de Diplomat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat del Campus de l’Experiència de UIC Barcelona.

El Campus de l’Experiència és una nova iniciativa formativa que ofereix la Fundació Crèdit Andorrà, en aquest cas de la mà de UIC Barcelona, complementària a la ja àmplia programació de cursos, tallers i xerrades organitzats a L’espai, el centre social d’activitats i formació. “Aquest programa universitari adreçat a tota persona de més de 50 anys s’adapta a les necessitats del col·lectiu sènior, amb una formació variada d’àmbit general i que permet ampliar el coneixement, alhora que consolida el nostre objectiu de mantenir activa la població en totes les etapes de la vida per una millor qualitat de vida”, destaca Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà.

És un projecte de formació acadèmica de tres anys de durada, en el qual no es requereix cap títol previ. En aquest primer curs s’hi tractaran temàtiques relacionades amb diferents àmbits del coneixement, amb matèries com aprendre a aprendre; el fet musical: coneixement, comprensió i vivència; comunicació i sostenibilitat en la indústria de la moda; el nostre temps: història contemporània; el Mediterrani, patrimoni compartit; microbiologia i immunologia: pandèmies, vacunes… i més; artistes contemporanis del nostre entorn; l’enigma de l’ésser humà; matemàtiques divertides, i psicologia positiva. Fruit de l’acord amb la Fundació Crèdit Andorrà, el programa del Campus de l’Experiència de UIC Barcelona s’ha completat amb matèries relacionades amb Andorra, com la història, l’art romànic o la relació amb Europa del nostre país.

En aquest sentit, el Dr. Salvador Vidal, coordinador acadèmic del Campus i responsable de la secció andorrana, ha explicat que “el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida i donar sentit al temps que ens toca viure. Volem fer una actualització constant de la memòria i el pensament. Com? Treballant l’educació emocional, que ens dona unes estratègies i unes oportunitats que ens ajuden a trobar satisfacció en les relacions humanes, compartint valors, compromís i participació. Farem treballs en equip perquè, com diu la Neurociència, el treball cooperatiu i col·laboratiu proporciona més plaer social i, en conseqüència, permet aconseguir els aprenentatges de manera més integrada i eficient (Bueno, 2017). En resum, ens ho volem passar bé, fent un aprenentatge actiu.”

La formació tindrà lloc un dia a la setmana (dimecres) i combina el format presencial, una setmana al mes, i el telemàtic, la resta de setmanes, amb una metodologia de treball dinàmica i participativa. A més de les assignatures de classe, hi ha sortides culturals i la presentació d’un treball de final de curs. L’avaluació dels coneixements adquirits es fa a través dels treballs i la participació, no hi ha exàmens. “No calen estudis ni títol previs. Tothom que tingui l’edat mínima prevista hi pot participar. Volem obrir a totes les persones la riquesa de la universitat. Que ningú tingui por”, ha afegit el Dr. Jordi Miralbell, director del Campus.