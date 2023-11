Fundador de DenunciAND "El missatge es va sentir de la veu del poble Andorra que és un poble sobirà"

Andorra la VellaDenunciAND ha causat un gran impacte amb la seva plataforma perquè ha aconseguit la manifestació amb més assistència de les darreres legislatures. A una entrevista exclusiva a ARA Andorra hem parlat amb un dels fundadors d'aquesta plataforma per saber més sobre DenunciAND i quin és el seu missatge.

Saps quina assistència va tenir la concentració de DenunciAND?

No hi ha mitjans a Andorra per realitzar un càlcul exacte o aproximat, però sí que quan vaig arribar a les 19 ja hi eren més 50 i en 45 ja es va prendre la decisió del pla B. La plaça de la rotonda es va fer petit i des de dalt de l’estàtua de Dalí continuava veient que arribava més i més gent, i per seguretat es va prendre aquesta decisió conjuntament amb les forces policials i de Circulació d'Andorra la Vella.

Però per les fotos i per al que vaig veure vam superar tranquil·lament el miler de ciutadans, i crec que, així i tot, em quedo una mica curt.

Quina valoració feu de la manifestació?

Si, al final allò que havíem programat com mobilització, s'ha convertit en una manifestació del poble espontània, a la que l'organització n’hi ha hagut adaptar. Per mi ha estat com un moment d’"emboscada" al que com soldat vam haver d’adaptar-nos i improvisar. Però la millor valorització es pot veure pels mitjans de comunicació xarxes socials entre d’altres. Jo en demanava 50, però van comparèixer una mica més.

Tornarà a haver-hi una altra concentració?

Això dependrà dels nostres governants en aquest cas, està clar que el millor termòmetre d'un país és el seu poble i igual que el cos humà disposa dels seus mecanismes biològics per combatre infeccions entre altres malalties, en aquest cas nosaltres en agut de sortir per defensar el cos (PAÍS), i ara és normal aquesta febre. Personalment, crec que hi haurà les que facin falta com la del pròxim dia 11, a la que assistiré com a ciutadà.

Quin és el vostre missatge que voleu reivindicar?

No faig política i els nostres principals objectius ha estat des del minut zero, ser totalment apolítics, el missatge es va sentir de la veu del poble Andorra que és un poble sobirà.

No som cap força política, per la qual cosa no tenim ni vot ni veu en les negociacions, però sí que el nostre missatge és JA N'HI HA PROU, perquè aquesta problemàtica en qüestió, fa anys que arrosseguem, van ser varis els ministres que van intervenir. Jo accepto el "mea culpa" també soc responsable pel fet d'arribar a aquesta situació, per això vaig aprofitar aquesta oportunitat per dir que ja estic cansat d'escoltar el mateix, "LA PROBLEMÀTICA HI ÉS; NO ES TROBARAN SOLUCIONS A LLARG TERMINI; LA PROBLEMÀTICA AUGMENTARÀ", això és el que sento de la boca dels nostres polítics i cansa.

Després també està el tema de les solucions, però mai arriben a una conclusió, i tampoc ens exposen aquestes conclusions. Cada vegada que m'han demanat quines solucions puc aportar jo dic, primer vull saber si em volen escoltar i si puc aportar i si me les tindran en consideració. Perquè per aportar possibles solucions i al final per ells sigui paper mullat, estarem un altre cop al punt de partida. Reivindiquem que se’ns escolti, El poble d'Andorra, no és escoltat, i té el dret de fer-se sentir.

Creieu que hi haurà reacció del Govern?

Una acció comporta una reacció.Si des de Govern ens continuen deixant de costat, són perfectament conscients que seran els responsables de més reaccions.