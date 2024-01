Gabriel Attal, el ministre més jove de la història de França

Andorra la VellaL’actual ministre d’Educació de França, Gabriel Attal, ha estat nomenat aquest dimarts pel president Emmanuel Macron per a substituir a Elisabeth Borne al capdavant de l’Executiu, la qual cosa li converteix en el primer ministre més jove en la història del país. Als seus 34 anys, Attal, considerat un dels més fidels col·laboradors del president, exmilitant socialista, és el més popular membre de l’actual Govern i tindrà la labor de rellançar la seva acció, després de l’adopció en l’últim any i mig de mesures impopulars com la reforma de les pensions i la llei d’immigració.