Gabriel Ubach diu que no hi ha "relleu" quan plegui de la Unió Sindical

Andorra la VellaDesprés de 24 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach expressa les seves preocupacions sobre el futur de l'entitat sindical, assegurant que difícilment hi haurà un relleu quan finalment decideixi retirar-se. Ubach ha dedicat gran part de la seva vida al sindicalisme i assegura que, fins ara, no ha trobat ningú que pugui prendre el seu lloc.

En una declaració a RTVA, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra ha dit: "El dia que jo plegui, el sindicalisme andorrà gairebé, gairebé desapareixerà. Perquè tirar del carro com jo he tirat tots aquests anys i encara estic fent ara... Passo com aquell qui diu tranquil·lament entre 10 i 12 hores a la setmana treballant en això. Reunions a dreta, reunions a esquerra, gratuïtament... no n'hi ha gaires". Això podria significar a llarg termini una pèrdua de molts drets dels treballadors d'Andorra.