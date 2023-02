Gairebé un 10% més d'entrada de vehicles al país durant el mes de gener

Andorra la VellaEl nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de gener ha estat de 342.981, fet que suposa un increment del 9,6% respecte al mateix mes de l'any passat. El total de turismes augmenta un 8% i els vehicles pesants ho fan un 68,6%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Cal destacar que els turismes que han entrat pel costat d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 12,5% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat negativa d’un 1,9%. Quant als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 68,5% per la frontera hispanoandorrana i per la francoandorrana l'increment s'ha situat en un 69%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos s'eleva a 4.034.362, fet que representa un augment del 17,7% respecte al mateix període anterior, en què ho van fer 3.428.014 vehicles. Els vehicles que han entrat per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 315.770 unitats, un 13,1% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han accedit al país per la frontera francoandorrana ho han fet en un 28,3% (290.578 unitats).