Gairebé tres detinguts per dia durant la primera setmana de campanya de controls d'alcoholèmia

Andorra la VellaDes del 30 de novembre i fins al 3 de gener del 2021, la policia d'Andorra du a terme una campanya de controls d'alcohol i drogues al volant. Durant la primera setmana, els agents han detingut una mitjana de gairebé tres conductors per dia, per donar positiu en el test. Segons ha diós aquest dilluns el cos d'ordre, durant la darrera setmana es van produir 17 detencions per la suposada comissió de delictes contra la seguretat del trànsit i tres més per delictes contra la salut pública. Destaca la detenció, dimecres passat a les 20h, d'un home resident de 41 anys que, en un control rutinari, va donar un resultat positiu de 3,01 grams d'alcohol per litre de sang, una taxa que gairebé quadruplica el límit penal, establert en 0,80 g/l.

Aquesta és una de les 24 detencions que ha efectuat la policia durant la setmana de l'1 al 7 de novembre, quan s'han produït quatre detencions contra la salut pública, una contra el patrimoni, disset contra la seguretat del trànsit i dos més per altres delictes. Entre aquests, també destaquen les quatre detencions contra salut pública. Dues es van produir la matinada del divendres, quan dos homes no residents de 37 i 42 anys, tenien en possessió 0,6 grams de cocaïna a l'interior d'un local d'oci nocturn. De la mateixa manera, la matinada del dissabte, en un control rutinari, es va detenir un home resident de 21 anys per possessió de 0,8 grams de cocaïna. Finalment, diumenge al matí, a la frontera del riu Runer, es va detenir un home no resident de 32 anys per introduir 0,5 grams de metamfetamina al Principat a l'interior d'un taxi.

Entre les disset detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, cal destacar la detenció el passat dimecres d'un home resident de 41 anys per donar positiu amb una taxa de 3,01 grams d'alcohol per litre de sant. D'altra banda, el dissabte també es va detenir un home resident de 26 anys amb una taxa de 2,03 grams d'alcohol per litre de sang. A més, durant aquesta setmana també s'han detingut a tres persones per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar.

Recordem que, en el marc de la campanya engegada, els controls tindran lloc a partir de les 7 hores del 30 de novembre fins a les 19 hores del 3 de gener. Els controls preventius d'alcoholèmia segueixen el pla d'actuació mercat pel ministeri de Justícia i Interior, a fi de millorar la seguretat viària en general i reduir el nombre d'accidents provocats pel consum d'alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions.