Gallardo demana als empresaris que comprin bitllets per poder fer el tercer vol a Madrid

Andorra la VellaFa unes setmanes el Govern i els responsables d’Air Nostrum es van reunir per valorar els sis primers mesos d’activitat. L’executiu va manifestar que per a la nova concessió, que es farà al desembre per un any, vol un tercer vol a Madrid, una proposta que agrada als sectors empresarials. Però perquè sigui viable cal aportació privada, segons ha manifestat Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa. Segons recull ATV, “a banda de la bona predisposició del sector privat perquè hi hagi aquesta connexió ens agradaria que hi hagués també una implicació econòmica en la forma de compra de bitllets. D’alguna manera, això garantiria com a mínim, unes ocupacions mínimes que ens donarien les garanties que, entre aquestes ocupacions i l’aportació del Govern, la implicació econòmica és assumible”.