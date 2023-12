Garantir la transmissió de les Festes de l'Os dels Pirineus, la fita d'Andorra i l'Alt Vallespir

Andorra la VellaGarantir la transmissió generacional de les Festes de l'Os dels Pirineus i enfortir vincles. Aquestes són les fites màximes que marca el manifest que han signat aquest diumenge els representants d'Andorra i l'Alt Vallespir amb motiu de la celebració del primer aniversari de la inscripció de les Festes de l'Os dels Pirineus a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Unesco.

L'acte, que ha tingut lloc al Museu Casa d'Areny-Plandolit, ha comptat amb la presència d'una delegació francesa i representants del Govern, amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, dels comuns d'Ordino i Encamp amb l'assistència d'ambdós cònsols menors, Eva Choy i Jean Michel Rascagnères, respectivament, i de les entitats encarregades de difondre la representació al Principat, l'associació Cultura Popular d'Ordino i la Comissió de Festes d'Encamp. Per part de l'Alt Vallespir hi ha assistit una delegació de les comunes d'Arles de Tech, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló i la Communauté de Communes du Haut Vallespir.

La declaració, tal com s'ha mencionat anteriorment, marca com a eix transversal el manteniment de la tradició popular i, sobretot, el seu futur en el temps amb el traspàs a les següents generacions. "Aquest reconeixement és molt rellevant perquè ells veuen que allò que els han explicat els seus pares que potser fa anys es practicava o es feia com a festa popular encara es continua mantenint i que els petits també ho valorin perquè ho puguin passar als que vinguin en un futur", ha manifestat Bonell, afegit que és imprescindible mantenir el vincle amb tots els territoris que formen part de la declaració i que, per tant, celebren les Festes de l'Os dels Pirineus.

"L'important de les festes populars és que passin de generació en generació, ja que quan una generació deixa de practicar aquestes festes, llavors és quan cauen en l'oblit i aquí el que estan fent les associacions d'Ordino i Encamp és reprendre aquestes tradicions i fer el relleu a les generacions que pugen", ha indicat. En la mateixa línia s'han pronunciat Rascagnères i Choy, qui han exposat que la celebració del primer any de les Festes de l'Os dels Pirineus com a patrimoni immaterial de la Unesco és fruit d'un "treball conjunt" i han posat en relleu la incorporació de la canalla a la representació de 'L'última Ossa d'Ordino', un fet que "garanteix el relleu de la tradició".

"L'associació Cultura Popular està realment molt conscienciada amb el fet de poder transmetre la festa i, per tant, cuiden molt la base, els infants, els petits, que són qui després garantirà la representació a les properes generacions", ha apuntat la cònsol ordinenca. La declaració rubricada aquest diumenge per les comunitats implicades també marca una trobada anual coincidint amb la celebració de les festes i de manera rotativa, i l'acord per impulsar i col·laborar en l'organització d'activitats conjuntes que contribueixin a la protecció i difusió de la cultura popular. A més, contempla la utilització de les Festes de l'Os en l'àmbit del turisme cultural quan sigui necessari.