La Gendarmeria augmenta els controls a la carretera d'accés a Andorra

Andorra la VellaEn les darreres setmanes s'han registrat diversos accidents greus a les carreteres del departament d'Ariège, especialment a la RN20 en direcció a Andorra. A finals de març, una dona va perdre la vida en un accident dramàtic al municipi de Les Cabannes, entre Tarascon-sur-Ariège i Ax-les-Thermes.

Segons Actu.fr, davant aquesta problemàtica, s'estan reforçant els controls a la zona dels pirineus francesos. El passat dijous, el prefecte d'Ariège va estar present, juntament amb el comandant del grup de gendarmeria d'Ariège, en un control de carretera que va tenir lloc a la RN20 "per advertir de nou dels greus riscos que comporten els comportaments perillosos per als usuaris de la via", comunica la prefectura.

Durant només dues hores de controls, els gendarmes del grup departamental de seguretat viària van comprovar diverses infraccions al Codi de Circulació: vuit infraccions per excés de velocitat, inclosa una (50 km per sobre de la velocitat autoritzada) amb retenció de llicència, tres persones fent servir el mòbil durant la conducció, incloent-hi un en un vehicle pesant i fins i tot un nen sense cinturó de seguretat al seient del davant del vehicle. Les autoritats ja avisen que els controls continuaran durant tot el cap de setmana.