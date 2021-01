La generació ‘youtuber’ descobreix els impostos

Quan Ibai Llanos va engegar la càmera per dirigir-se als seus seguidors mitjançant el canal de masses que avui és Instagram, poc s’imaginava que la conseqüència seria acabar capitanejant un dels bàndols enfrontats en el debat del moment més d’un any després. O potser sí, perquè en l’univers influencer es fa polèmica de tot. Però aquesta última té un aire diferent: en l’habitualment frívol món de les xarxes socials, l’última discussió és sobre fiscalitat i impostos.

Aquesta icona dels esports electrònics i ara un dels reis d’internet a Espanya s’adreçava als seus seguidors per posicionar-se en un altre debat que no tenia res a veure amb la seva activitat. Però entre els missatges es va colar el seu pensament al voltant de la tributació: “És normal que a la gent que guanya molts diners o que és rica els hi retinguin moltíssims diners: més que n’haurien de ser, i menys n’haurien de treure als que guanyen 2.500 euros, 2.000 o menys”. “A mi tant me fa que me’n retinguin la meitat, perquè continuo podent viure de sobres -afegia-. Si no he anat a Andorra és perquè no m’ha sortit dels ous”.

Parla d’Andorra perquè s’ha convertit en el paradís fiscal dels gamers espanyols. I, de fet, aquí ha sorgit l’última polèmica: El Rubius, el creador de contingut d’oci espanyol amb més subscriptors a YouTube (39,5 milions), va anunciar que s’hi traslladava dies després que Gabriel Rufián rescatés a Twitter el vídeo d’Ibai Llanos.

Rubén Doblas (El Rubius) ho va explicar mentre jugava a un videojoc en directe, i va assegurar que la veritable raó al darrere de la mudança era que la majoria dels seus amics ja vivien a Andorra. “[Pagar menys impostos] és un plus, evidentment, però literal que tots els meus amics viuen allà”, explicava. La qüestió és que feia només sis mesos havia explicat amb pèls i senyals en un altre dels seus directes la mala relació que mantenia amb Hisenda. Entre les frases que recull ara El Mundo hi ha diverses claus: “Hisenda em té en el punt de mira des del dia u”, “Em tracten com un criminal des del dia u”, “Ho he fet tot bé, tot legal, i per ser l’únic tonto que s’ha quedat a Espanya em putegen a mi”, “Em toca els collons: si han d’estar així amb mi, potser marxo”.

I, de fet, sense ser conscient que el seu missatge serviria de munició per a un debat que ha tingut Twitter i la majoria de mitjans de comunicació de l’Estat ocupats aquesta setmana, Ibai Llanos també confessava que entenia que fos temptador: “Quan et diuen la diferència de diners entre Andorra i Espanya, tenint-ho tan a prop, la veritat és que esgarrifa”.

A Espanya el percentatge d’IRPF que paguen les rendes superiors als 300.000 euros és del 47% (amb alguns matisos), sense comptar els tipus autonòmics. A Andorra, en canvi, el màxim que es tributa és un 10%. I això ha fet que una gran part dels noms més coneguts d’aquest sector hagin decidit progressivament establir-s’hi. De fet, el debat ha revifat després que TheGrefg fes història la setmana passada captant 2 milions d’espectadors en el seu directe a Twitch per presentar l’uniforme que portarà el seu personatge al conegut joc Fortnite. Arran d’això, diversos internautes van aprofitar Twitter per manifestar el seu rebuig a tanta celebració davant un ciutadà espanyol que va decidir ja fa temps anar-se’n a Andorra per una qüestió econòmica. Allà hi ha també Vegeta777, segon youtuber espanyol amb més subscriptors, Willyrex (que va ser el primer nom important que s’hi va traslladar), Lolito, Alexby i Ampeter, tots youtubers molt coneguts al món gamer.

Però que El Rubius també s’hi apunti ha sigut massa. Alguns usuaris de Twitter se li han tirat a sobre i uns altres han criticat la tolerància dels seus seguidors davant d’aquesta mena de decisions. A l’altra banda hi ha qui ha defensat que cadascú faci el que vulgui i altres han aprofitat l’avinentesa per ficar-hi cullerada i passar a discutir si és just o no que es cobri segons quina quantitat d’impostos a les persones que ingressen tants diners. El debat central, en definitiva, ha sigut si és ètic que els nou-rics abandonin el teixit econòmic que sustenta els serveis públics espanyols, com la sanitat, l’educació i les pensions.

Al final, la conclusió més evident és que l’entreteniment a les xarxes socials ja és una indústria del tot inserida en la realitat empresarial espanyola. Tant, de fet, que ja s’hi viuen debats que no fa tant perseguien grans corporacions. Els que s’hi troben ara estan més preparats per la controvèrsia i han sabut no fer-ne gaire cas. L’única cosa que ha fet Ibai Llanos és escriure un tuit: “Jo no me’n vull anar a Andorra, jo me’n vull anar a Tailàndia amb Frank de la Jungla i la seva llúdriga Chispitas. Qui s’hi apunta?”