La Generalitat augmenta quatre anys el conveni de l'aeroport Andorra-La Seu

Andorra la VellaEl Consell Executiu del Govern d’aquest dimarts ha aprovat prorrogar durant quatre anys més el conveni amb el Govern d’Andorra per continuar duent a terme de forma coordinada la gestió, explotació i promoció de l’Aeroport d‘Andorra-la Seu d’Urgell. L’anterior acord entre els dos governs es va signar el 18 de desembre de l’any 2020 i tenia una vigència de quatre anys prorrogables a quatre anys més.

La Generalitat, que és la propietària de la instal·lació, continuarà amb la gestió diària de la infraestructura a través d’Aeroports de Catalunya, mentre que el Govern aportarà cada any el 50% del dèficit d’explotació fins a un màxim de 400.000 euros.

Segons RadioSeu, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del govern andorrà, David Forné, tenen previst formalitzar la renovació de l’acord pròximament.

El primer conveni entre els governs català i andorrà es va signar el 8 de gener del 2015, a partir del qual l’Aeroport va iniciar la seva etapa com a aeroport públic i comercial. Fins aleshores havia estat un aeròdrom privat.

La Generalitat va invertir un milió d’euros per assolir els requisits necessaris per convertir-lo en comercial, com ara la dotació dels mitjans humans i materials, equips de seguretat, una estació meteorològica o la implementació d’un servei d’informació en vol en aeròdrom.

L‘Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell ofereix actualment dos vols comercials regulars a Palma de Mallorca i a Madrid els divendres i diumenges, que opera la companyia Airnostrum. La infraestructura va registrar l’any 2023 un total de 4.653 operacions i 9.380 passatgers. Entre les operacions, i com a base de serveis públics, n’hi va haver 517 dels bombers dels GRAE, 26 de medicalitzades i 152 contra incendis i fumigació.