La Generalitat pagarà 44 milions per fer el nou hospital comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellLa Junta de Govern local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha donat aquest dilluns el vistiplau definitiu a la reparcel·lació del sector urbà SUD-1, a la zona del Parc de Bombers. L’aprovació d’aquest punt per part del govern municipal ha estat ja l’últim tràmit necessari perquè el Departament de Salut pugui construir el reivindicat Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, mitjançant la cessió dels terrenys necessaris per part del consistori urgellenc. Ara només resta fer efectiva la cessió de l’espai per part del ple municipal, un punt que s’aprovarà amb tota probabilitat al següent plenari, previst pel 12 de setembre.

Inicialment Salut demanava una superfície mínima de 12.000 m2 per comprometre’s a alçar el futur centre mèdic, però finalment disposarà d’un espai encara més gran, atès que la peça urbana que l’ajuntament posarà a la seva disposició abasta un total de 14.554 m2. Al llarg dels darrers mesos l’equip de govern municipal (Junts i ERC), amb el suport també dels grups de l’oposició (Compromís i CUP), ha prioritzat el fet d’avançar tant com fos possible en els tràmits necessaris perquè la Generalitat disposi de la parcel·la en els terminis previstos. Així ho ha publicat Ràdio Seu.

En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha agraït recentment la feina feta per l’oficina tècnica del consistori per tal que això fos possible. El compliment dels terminis ha de permetre també que el projecte es pugui finançar mitjançant els fons europeus Next Generation. Pel que fa justament al cost, Viaplana ha avançat al diari Segre que la construcció de l’Hospital Comarcal suposarà una inversió de 44 milions d’euros. També ha assegurat que el desenvolupament d’aquestes obres i de la resta del sector SUD-1 es farà “de forma simultània”.