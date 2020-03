Com gestionar els residus durant el confinament?

Com hem de gestionar les deixalles durant aquest temps de confinament? És una pregunta que moltes persones es fan i que el Govern ha resolt aquesta mateixa setmana amb la publicació d'un avís al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) en què es parla del maneig dels residus, tant si s'està malalt com si no.

Així, per a les persones confinades per haver contret el virus, el ministeri de Salut recomana que els residus, inclòs el material d'un sol ús com poden ser guants, mocadors o mascaretes, s'han d'eliminar en una primera bossa de plàstic ubicada dins d'un cubell que hauria d'estar a l'habitació on es troba la persona malalta. Aquest cubell hauria de ser, preferiblement, amb tapa i pedal. A més, es recorda que no s'ha de fer cap separació dels residus pensant en el reciclatge. Aquesta bossa de plàstic s’ha de tancar adequadament i s’ha d’introduir en una segona, situada a la zona de la sortida de l’habitació, en la qual, a més, es dipositaran els guants i la mascareta utilitzats pel cuidador.

Aquesta segona bossa, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta de les deixalles domèstiques al cubell del rebuig. Immediatament després les persones s'han de netejar les mans, amb aigua i sabó, com a mínim durant 40-60 segons.

La darrera bossa es dipositarà "exclusivament al contenidor del rebuig diàriament", tal com determina l'avís publicat al BOPA, recordant que "està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida selectiva o un altre sistema de recollida establert de qualsevol de les fraccions separades (envasos, paper i cartró, vidre, tèxtil o recollida de matèria orgànica) o abandonar-la a l’entorn".

En el casos de les llars sense positius ni en quarantena i dels establiments amb servei directe al públic, es recorda que la separació dels residus s’ha de fer com es fa habitualment i en aquest sentit s'incideix en la necessitat de conservar l'hàbit de separar les deixalles. Es remarca, però, que els guants de làtex i les mascaretes que es facin servir a casa o en els establiments de productes de primera necessitat, com supermercats o benzineres, no s’han de reciclar i s’han de llençar al contenidor de rebuig.

Per últim, es recorda que durant els dies de confinament, per evitar la transmissió de la Covid-19, s’han tancat les deixalleries, i que, a més, s’ha anul·lat el servei de recollida de residus voluminosos. Per tant, no s’ha de deixar aquest tipus d’objectes (matalassos, mobles, televisors…) a la via pública. A més, el Govern va decretar el tancament dels centre de triatge per evitar la propagació del virus i aquestes deixalles de la recollida selectiva es tracten com la resta de residus al Centre de tractament de residus, però des de l'executiu es va fer una crida a no abandonar l'hàbit del reciclatge.