Gili expressa que la seva figura rep odi i atacs per dir "no"

Andorra la VellaLa cònsol major d'Escaldes-Engordany Rosa Gili ha explicat que hi ha gent que l'odia i que l'ataca perquè "quan ets polític has de prendre decisions i dir 'no'". Gili ha anat una mica més enllà i ha indicat que "alguns dels enemics amb noms i cognoms, gent que escriu coses a Twitter, i sé perfectament perquè m'odien, perquè se'ls ha dit que no a alguna cosa que potser abans se'ls hi deia que sí". I ha afegit que potser aquesta gent "tenia una entrada directa" amb l'anterior majoria comunal demòcrata. Els atacs que rep la cònsol escaldenca són fonamentalment a través de les xarxes.

Gili també ha deixat clar que "ningú pot agradar a tothom" i que també hi ha "gelos quan tens una mica de poder", el que serien dues motivacions també pels atacs que rep la cònsol escaldenca. Així hi ha explicat al programa Avui serà un bon dia d'RNA.

Respecte a les eleccions comunals, Gili ha incidit en què van haver-hi moments difícils en la confecció de la candidatura. "Va haver moments que vaig dir 'me'n vaig a casa' i altres on deia 'anem sols' i que sigui el que hagi de ser", ha destacat. Gili ha assegurat que no hauria tingut cap problema per anar en solitari si el seu equip hagués estat d'acord.