González anuncia mà estesa en el seu nomenament com a Cònsol major d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl canvi de papers a Andorra la Vella s'ha completat aquest dijous amb la presa de jurament o promesa del càrrec de la nova corporació comunal. Qui fins ara era cònsol major, David Astrié, passa a l'oposició i qui estava a l'oposició, Sergi González, passa a cònsol major. Un cop ha promès el càrrec com a mandatari comunal González ha manifestat que la prioritat serà trobar-se amb els diferents responsables dels departaments comunals "per veure quins dossiers" estan oberts i començar a "planificar" les diferents propostes que portaven al seu programa electoral. També han estès la mà a l'oposició: "Els volem fer partícips i treballar braç a braç", ha manifestat. Al seu torn, Astrié ha fet balanç de la feina feta durant aquests darrers vuit anys i ha defensat el canvi que ha experimentat la parròquia.

Així, González ha posat en relleu que tenen "moltes ganes i molta il·lusió" perquè arribi el dia 2 i començar a treballar i ha afegit que ha demanat "a tot l'equip" que facin "una bona estratègia, un bon plantejament i una bona planificació" dels projectes i que aquests es puguin "explicar bé a la ciutadania". En aquesta feina conjunta amb els ciutadans també compten amb la minoria. En aquest sentit, el nou cònsol major ha destacat que tal com ha manifestat Astrié, "tots" volen "el millor per la parròquia" i, per tant, esperen que es pugui fer "un bon traspàs", ja que si "s'amaguen coses, si no es diuen" no en surt ningú beneficiat i ha reiterat que esperen comptar amb l'oposició per poder treballar plegats.

Quant al repartiment de conselleries, no ha volgut avançar cap detall malgrat que ha reconegut que ja saben quins consellers les assumiran i tal com van prometre en campanya es prioritzarà crear una conselleria o departament d'habitatge, ja que ha defebnsat que és "necessari".

"Que treballin de valent" com ho han fet els predecessors, que "s'esforcin molt" per continuar millorant la qualitat de vida, que "no es descuidin de ningú" i que tinguin "molts encerts" en la nova etapa. Aquests han estat els consells que els ha donat el cònsol sortint als nous cònsols i consellers. Astrié ha explicat que ja divendres de la setmana passada van mantenir una reunió amb el nou equip comunal per fer el traspàs i fer "el punt" dels assumptes pendents i de les "coses urgents" que cal impulsar, entre les quals les ordinacions de preus públics i tributàries com a pas previ per aprovar el pressupost. El fins ara cònsol major ha promès que continuaran "treballant fort com fins ara per la parròquia" i defensant el model de ciutat que han impulsat. De fet, ha reivindicat la feina feta aquests darrers vuit anys i en el seu discurs de comiat ha manifestat que s'ha aconseguit fer una parròquia "més sostenible, més sanejada des del punt de vista financer" "més sociable" i urbanísticament canviada. "Marxem amb el cap ben alt" i amb la "sensació de la feina ben feta", ha exposat. En aquest sentit, ha recordat projectes com la separativa de les aigües a Santa Coloma, que s'hagi guanyat espais verds, que s'hagi reduït la petjada ecològica, les millores a la xarxa d'aigua potable o la reducció de l'endeutament de 42 a 16 milions.

La sessió ha arrencat amb el jurament o promesa del càrrec dels nous consellers comunals, que un a un han pres possessió del càrrec davant Astrié, fins que li ha tocat a ell i li ha pres jurament el fins ara cònsol menor Miquel Canturri. Un cop s'ha constituït la nova corporació s'ha escollit Sergi González com a cònsol major, amb els vots favorables dels seus companys de files, l'abstenció de David Astrié i Rosa Maria Sabaté i el vot en contra de Miquel Canturri (cal recordar en aquest sentit que quan Canturri va prometre com a cònsol menor el llavors conseller de l'oposició Sergi González hi va votar en contra). Tot seguit ha estat escollida Olaya Losada com a cònsol menor, amb els vots a favor de la majoria i l'abstenció de la minoria i Jordi Cabanes i Marc Torrent com a consellers majors i menor i Cabanes, també, com a capità del sometent amb igual resultat en les votacions que Losada. Tot seguit González, Losada, Cabanes i Torrent han jurat el càrrec davant Astrié, que ha clos la sessió amb unes paraules en què ha fet balanç de la feina feta i ha agraït el suport als companys de comú i també als treballadors públics. Astrié ha destacat que el pas pel comú d'Andorra la Vella ha estat per a ell una "experiència immensa" i un "record gratificant" i ha remarcat que "l'honora" haver pogut contribuir a "millorar la parròquia".