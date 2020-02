Els gossos també han de fer les necessitats a casa

L'home del temps d'Andorra Televisió, Josep Tomàs, demana als propietaris d'animals de companyia, i en especial als que tenen gossos, que eduquin les seves mascotes per tal que aquestes facin les seves necessitats a casa, ja que "en aquesta època en què els virus volen per tot arreu a Andorra, no és higiènic ni presentable que ho facin al carrer encara que es reculli". El meteoròleg parla, per tant, "d'humanitzar" les mascotes que "conviuen amb nosaltres a casa".

En l'escrit publicat a la xarxa social Twitter també sentencia que el fet de tirar aigua als orins no soluciona el problema, ja que, tot i això, "els carrers estan plens de nius d'infeccions per miccions de mascotes". És per aquest motiu que demana als comuns i al Govern "prohibir" que qualsevol animal faci les seves necessitats a la via pública i, en cas que tampoc puguin fer-les a la llar, desplaçar-se a un pipicà, els quals també reclama habilitar-ne més. Tot plegat amb l'objectiu de tenir "una Andorra neta".