El govern acreditarà sanitaris sense B2 de català únicament en cas de necessitat

Andorra la VellaMalgrat els neguits que han sorgit al voltant de l'obligació que els professionals sanitaris que vulguin instal·lar-se al país hagin de disposar del nivell B2 de català, el Govern podrà autoritzar, en cas de necessitat, el treball de certes persones que no compleixin amb aquest requisit per tal que no hi hagi un buit en el sistema de salut. Així ho ha explicat aquest dimarts al secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, durant la roda de premsa de presentació del projecte de llei de professions titulades de Salut, un text aprovat pel Govern i que ja ha estat entrat a tràmit parlamentari per la via d'urgència amb l'objectiu que sigui aprovat abans de finals de legislatura. "La decisió que el nivell B2 de català fos un criteri a complir per part dels professionals titulats ja estava en una modificació anterior i no és una novetat", ha dit Riba, qui ha afegit que en la llei "hi ha un mecanisme que ens permetria no quedar faltats de professionals en cas que hi hagués aquesta necessitat".