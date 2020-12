El Govern alleugereix “discretament” les mesures a bars i cafeteries

El decret que aquest dilluns ha renovat el Govern sobre les mesures excepcionals causades pel SARS-CoV-2 afecten únicament a bars i cafeteries amb una “modificació discreta”: en aquells establiments que no fan servei de restauració al migdia podran donar servei a taula a l'interior de 7 a 12 hores, de 13 a 15 hores i de 16 a 19 hores, amb les dues pauses per higienitzar i ventilar els espais interiors. En espais exteriors, el servei podrà ser ininterromput de 7 a 19 hores.

Pel què fa a la restauració, durant les pauses previstes per higienitzar, aquests establiments podran donar servei a l'exterior. La resta de mesures continuen sent les mateixes: dues persones per taula, ús de mascareta fins el moment de servir, i sobretaula i registre de clients.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que aquest dilluns la taxa de reproducció se situa en 0,86, amb la qual cosa ha disminuït des dels darrers registres, però la incidència del virus al país, amb una mitjana de fa temps situada en gairebé mig centenar de casos detectats per dia, “és encara elevada”. “L'R0 és una xifra bona però encara ens preocupa perquè qualsevol descuit o imprudència ens pot fer-la incrementar, per això seguim fent crides a la responsabilitat, ús de les mesures de protecció i reducció de les interaccions socials”, ha dit el dirigent.

El ministre ha explicat que per poder flexibilitzar les mesures restrictives que afecten entre d'altres la restauració, com podria ser augmentar l'aforament de les taules, s'hauria de passar primer de fase. “Ara estem en fase 3, i aquest dimecres tornarem a mostrar que amb les xifres actuals continuem en aquesta fase. Per això no tenim possibilitat d'alleugerir cap altra restricció en aquests moments. Tenim uns indicadors que van millorant, però encara estem en fase 3”. Així doncs, caldrà esperar al proper dilluns perquè en la nova actualització del decret que presenti el Govern se sabrà si es passa de fase i conseqüentment es poden flexibilitzar algunes mesures.