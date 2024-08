Govern amplia la representació diplomàtica a països europeus

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el decret de cessament i nomenament de diversos ambaixadors als destins amb missió diplomàtica d’Andorra, així com a destins sense residència. La decisió segueix l’anunci fet pel Govern el passat mes d’abril amb la designació i mobilitat dels ambaixadors i que s’oficialitza amb el cessament i nomenament en els casos en què ja s’ha rebut el plàcet per parts dels països de destí i un cop feta la comunicació als organismes internacionals.

Segons indica l'executiu, els nous canvis tenen com a objectiu complir amb els principis de mobilitat inherent a la diplomàcia internacional i continuar estenent la representació diplomàtica d’Andorra davant del màxim nombre de països de la Unió Europea en un moment clau del procés d’adopció de l’Acord d’associació amb la UE.

Tal com ha explicat el Govern, l'Ambaixada d’Andorra al Regne d’Espanya, a partir del 6 de setembre, Eva Descarrega assumirà la representació del Principat d’Andorra al Regne d’Espanya, substituint l’actual ambaixador Vicenç Mateu.

A l'Ambaixada d’Andorra a la República Francesa, Delegació Permanent a la UNESCO i representant personal del cap de Govern a l’OIF, Esther Rabasa assumirà el càrrec a partir de l’1 de setembre d’enguany substituint l’ambaixadora Eva Descarrega. Queda pendent de rebre el plàcet perquè Rabasa pugui assumir el càrrec també com a ambaixadora davant del Principat de Mònaco.

Pel que fa a l'Ambaixada d’Andorra al Regne de Bèlgica, la representació andorrana en aquest país serà encapçalada a partir de l’1 de setembre per Vicenç Mateu en substitució d’Esther Rabasa. Estan en curs les acreditacions perquè Mateu també pugui representar Andorra davant la Unió Europea, al Regne de Països Baixos i al Gran Ducat de Luxemburg.

La representació Permanent d’Andorra al Consell d’Europa serà assumida per Andreu Jordi a partir de l’1 de setembre en substitució de Joan Forner.

A l'Ambaixada d’Andorra als Estats Units d’Amèrica i Missió Permanent d’Andorra a l’Oficina de les Nacions Unides a Nova York, Joan Forner assumeix des del 20 d’agost la representació d’Andorra en aquesta missió diplomàtica en substitució d’Elisenda Vives. Resta pendent rebre el plàcet perquè Forner pugui representar Andorra també davant del Canadà i dels Estats Units de Mèxic.

Finalment, el Govern també ha aprovat aquest dimecres el nomenament de Jaume Serra com a ambaixador no resident a la República Txeca, a la República Eslovaca i a Hongria amb efecte a partir de l’1 de setembre. Actualment, Serra ja representa Andorra davant de la República d’Àustria i la República Federal d’Alemanya, a més de ser l’ambaixador representant permanent a l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i a l’Oficina de les Nacions Unides a Viena. Així mateix, Elisenda Vives representarà Andorra com a ambaixadora no resident a la República d’Estònia, a la República de Letònia i a la República de Lituània amb efecte a partir de l’1 de setembre.