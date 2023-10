Govern apel·la a evitar l'efecte crida que pugui tenir l'obertura de la quota d'hivern

Andorra la Vella"La temporada d'hivern es presenta bé, amb bones perspectives econòmiques i, per tant, les empreses tenen ja aparaulats molts contractes per a aquest hivern, especialment les estacions d'esquí que tenen ja gairebé un 80% de les persones que necessiten ja precontractades". Amb aquestes paraules ha defensat la ministra de Presidència, Economia, Treball i habitatge, Conxita Marsol, la quota de temporada d'hivern de 5.500 efectius que el Consell Econòmic i Social (CES) ha valorat aquest divendres i que haurà de ser validada pel consell de ministres. Però ha fet un incís especial en el fet que es tracta de persones que ja estan "precontractades", amb la qual cosa cal que "ningú es pensi que ara hi ha 5.500 places a cobrir". És a dir, que les empreses "ja han fet la seva feina" i han acordat amb aquestes persones un contracte i el que es farà amb aquesta quota és "formalitzar-lo". De manera paral·lela, també hi ha hagut un informe vinculant del CES per a la quota general, que s'obre dues vegades a l'any, i que suposarà 2.000 permisos.

Cal recordar que una de les qüestions que s'han d'abordar també en el marc del CES són els salaris de cara a l'any que ve i, en aquest sentit, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha posat en relleu que encara s'estan acabant de "polir" les propostes que tenen patronal i sindicats i ha defensat que l'objectiu és "trobar l'equilibri" entre el cost de la vida i els salaris que perceben els treballadors. En aquest sentit, des de l'USdA defensen que no hi hagi una pèrdua del poder adquisitiu i ha explicat que una de les propostes és una tretzena paga. Sobre aquest punt concret el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha explicat que ara com ara es pacta un salari anual i que llavors com es distribueix és una qüestió que es pot pactar. "Nosaltres tenim dos objectius: que les empreses no perdin competitivitat i que tampoc, segons quins increments, no puguin generar molta més inflació", ha manifestat. Cadena ha defensat que hi haurà increments, però que caldrà veure quins. De totes maneres, volen prendre la iniciativa, ja que ha recordat que "tampoc els va agradar" que l'any passat fos el Govern qui decretés quin havia de ser l'increment.

En el marc del CES també s'han tractat altres temes com el reglament de la bretxa salarial que tal com ha detallat Marsol suposarà un registre dels sous dels homes i de les dones per tenir la informació sobre aquests salaris i determinar "on està la diferència".