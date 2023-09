Govern apropa l'Acord d'Associació amb la UE en una reunió clau amb Maroš Šefčovič

Andorra la VellaEl cap de Govern ha mantingut una important reunió amb Maroš Šefčovič avui. Tal com ha informat el ministre i portaveu del Govern, Guillem Casal, l'objectiu central d'aquesta trobada ha estat establir les bases per a l'Acord d'Associació entre Andorra i la Unió Europea (UE): "Ha servit per refermar el compromís de cloure en els mesos vinents un Acord que satisfaci les dues parts", ha declarat el ministre.

"És una evidència que aquesta negociació va començar el 2015, a la primavera del 2015, per tant fa més de vuit anys que estem negociant aquest Acord d'Associació per tant la voluntat de concloure aquest Acord d'Associació hi ha de ser", ha afegit.

Tot i que Concòrdia encara no ha donat la seva signatura definitiva, ha rebut una extensió de temps fins al mes de setembre per prendre una decisió. El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que no podien esperar indefinidament a Concòrdia, i, per tant, diversos altres partits polítics han decidit continuar amb les negociacions sense l'acord definitiu d'aquesta formació. Fins ara, els signants d'aquest pacte d'estat han estat el Govern, el grup demòcrata, el socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos, Unió Laurediana, Acció, i el conseller no adscrit Víctor Pintos.