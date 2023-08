Govern aprova 300.000 euros destinats a la contractació de disset nous professionals de la salut

Andorra la VellaEl Consell de ministres d'Andorra ha aprovat una transferència de crèdit de 292.495,91 euros al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per a la contractació de disset nous professionals de la salut. Aquesta inversió es destina principalment a millorar els serveis d'urgències i àrea de salut mental del país.

La titular de Salut, Helena Mas, ha presentat la proposta, que té com a objectiu implementar el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) i realitzar la separació del SUM d’Urgències. Això implica la contractació de deu professionals sanitaris per garantir una assistència de qualitat i optimitzar els recursos d'urgències. També es contractaran set professionals per millorar l'atenció comunitària i el servei de salut mental.

El Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) és una prioritat per al Ministeri de Salut i forma part de les línies estratègiques per a aquesta legislatura. Aquesta inversió demostra l'interès del Govern per millorar i ampliar els serveis de salut per al béestar dels ciutadans d'Andorra.