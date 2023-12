Govern aprova els barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el reglament dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig, que ajusta alguns dels valors establerts al reglament del 2016 després de la seva posada en pràctica, i la seva posterior modificació de l'abril del 2023.

Cal dir que el reglament aprovat l'any 2016 preveia una configuració dels honoraris per trams en relació amb la quantitat percebuda en el marc del procediment d'execució. Fruit de les inspeccions anyals encarregades des del ministeri de Justícia i Interior, es va poder constatar que pels trams més baixos la remuneració no era l'adequada, ja que l'aplicació dels barems establerts donava uns honoraris baixos en comparació amb la feina que suposava l'execució. Per aquest motiu, la modificació preveu dividir en dos el primer tram, que abans anava de 0,01 a 20.000 euros i que es remunerava amb un 10%, i estableix pel futur un primer tram de 0,01 a 10.000 euros remunerat amb un 20% i un segon tram de 10.000,01 a 20.000 euros remunerat amb un 15%. El percentatge d'honoraris sobre els altres trams no es modifica.

També es preveu una modificació dels imports de la provisió de fons, que és l'import mínim que el saig percep quan no aconsegueix cobrar cap import a l'ocasió de l'execució i també funciona per trams. S'ha decidit augmentar lleugerament aquest import en cada tram, atès que quan la persona executada és insolvent o bé no es troba al país, el procés d'execució suposa igualment un cert nombre de tràmits i gestions a realitzar pel saig, els quals fins ara no estaven degudament remunerats.