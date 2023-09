Govern augmenta un 4,1% els salaris inferiors a 1.500 euros dels temporers

Andorra la VellaAmb l’objectiu d’afavorir la mà d’obra en tots els sectors, en especial a la restauració i l’hoteleria, el Govern ha aprovat avui, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la modificació de la quota general de les autoritzacions generals de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer.

La nova quota, que entra en vigor avui mateix, estableix que aquelles persones que tenen una autorització temporal d’immigració pel sector de l’hostaleria durant aquest estiu 2023 puguin seguir treballant al Principat acollint-se a la quota general. Pel que fa als treballadors extracomunitaris que mai no han treballat al país, l’experiència mínima que hauran d’acreditar dins del seu sector es rebaixa a dos anys i no a quatre com fins ara. I pels que ja han treballat durant una temporada al país, podran regularitzar la seva situació sol·licitant i obtenint una autorització de residència i treball.

D’altra banda, i per oferir salaris més atractius i adequats a l’augment del cost de la vida, el nou reglament fixa que els salaris inferiors a 1.500 € s’hauran d’incrementar en un 4,1%.

Aquesta nova modificació de la quota general es produeix després d’una primera modificació el 19 d’abril d’enguany en la qual ja es va flexibilitzar a dues temporades els requisits de l’experiència professional per als nacionals extracomunitaris. Prèviament, el Reglament de quota general aprovat el 12 d’octubre del 2022 ja havia rebaixat de 5 a 3 temporades aquest requisit. El Consell de Ministres acorda avui els requisits de la nova quota general, que compta amb el dictamen favorable i unànime del Consell econòmic i social reunit el passat divendres sota la presidència de la ministra Conxita Marsol.