El Govern busca un nou emplaçament pel refugi guardat de la Vall del Madriu

El responsable de Patrimoni Natural i Banders, Gerard Olm, ha explicat a l'ANA que el Govern té la intenció de construir un nou refugi guardat a la Vall del Madriu. L'obra, que es preveu fer-la en un termini de dos anys, es començaria a construir el 2013 i per a la primera fase l'Executiu hi destinarà uns 600.000 euros aproximadament.

Olm ha subratllat que encara no se sap on s'emplaçarà la nova edificació però, tot i això, ha indicat que la intenció és construir-la més avall d'on hi ha l'actual refugi no guardat de l'Illa. Olm ha destacat que 'es vol buscar un lloc més estratègic de la zona', referint-se d'aquesta manera a un emplaçament proper als diferents indicadors del Gran Recorregut (GR).

Però, per saber on es construirà definitivament el refugi guardat del Madriu caldrà, segons ha anunciat Olm, fer la zonificació d'usos i una avaluació de l'impacte ambiental que pot tenir l'edificiació d'aquest espai, a més d'iniciar, properament, un procés de negociació amb totes les parts implicades amb la Vall del Madriu com són la Comissió de Gestió del Madriu, el Departament de Cultura i els comuns d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià de Lòria.