Govern busca que tots els comuns habilitin espais específics per a les autocaravanes

Andorra la VellaEl ministre de Turisme Jordi Torres ha explicat en declaracions a RTVA que l'administració està treballant a regularitzar la situació de les nombroses autocaravanes que pernocten a Andorra. Assenyala la manca d'àrees d'estada específicament destinades per a autocaravanes com a principal obstacle per a poder cobrar la taxa turística. Com que no existeixen aquests espais, les autocaravanes continuen pernoctant en tota mena de llocs, alguns d'ells en llocs prohibits.

Torres vol estudiar la implementació d'aquestes àrees de descans per a les autocaravanes juntament amb els comuns, amb la idea inicial d'instar cada un d'ells a habilitar aquestes àrees. Actualment, hi ha només d'acollida, i estan pensades per a autocaravanes en trànsit, amb un horari de set del matí a onze de la nit.

Hi ha comuns que asseguren tenir la feina feta, com és el cas d'Encamp. El cònsol menor d'Encamp, Jean MichelRascagneres. "Nosaltres ja fa dos anys hem habilitat algun espai, en particular el dels Cortals, per les autocaravanes. Per això creiem que el comú d'Encamp els deures ja els ha fet. Eventualment es pot mirar d'ampliar alguns espais."