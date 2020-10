El govern català demana l'estat d'alarma a l'executiu espanyol

El govern català ha demanat ja l'estat d'alarma a l'executiu espanyol, davant del ràpid deteriorament de la situació epidemiològica a Catalunya. El consell executiu es reuneix a aquestes hores de manera urgent i, segons fonts oficials han confirmat a l'ARA, s'ha decidit seguir els passos del País Basc, Astúries o la Rioja que ja s'han posicionat al llarg del dia.

Les últimes dades de la pandèmia constaten un índex de rebrot inèdit i una elevada velocitat de transmissió. Per primer cop en un sol dia s'han sumat més de 5.000 casos positius, tot i que no són xifres que es puguin comparar fàcilment amb les de març perquè ara es fan moltes més PCR. A més, un 10% de les proves diagnòstiques donen positiu.

En les últimes 24 hores s'han notificat 21 morts i ja en són 13.275 des del començament de la pandèmia. La consellera de Salut catalana, Alba Vergés, ha apuntat que les dades actuals fan témer que "la transmissió continuarà creixent els pròxims dies" i per això ha insistit a demanar a la ciutadania un esforç i consciència col·lectiva perquè es redueixin els contactes socials a la mínima expressió i aquest cap de setmana no es repeteixin les imatges de pàrquings plens als parcs naturals i aglomeracions de visitants sense guardar les mínimes mesures de seguretat. "Venen setmanes molt dures", ha vaticinat.



Precisament Vergés havia plantejat en la reunió de tots els consellers de Salut amb el ministre Salvador Illa que fossin les comunitats autònomes les que tinguessin la capacitat per declarar l'estat d'alarma, mentre que el País Valencià i Andalusia, per exemple, ja van anunciar la seva posició favorable a la mesura i a buscar una fórmula legal que els permetés reduir la mobilitat. En cas que s'arribés a aplicar un estat d'alarma, que empara les restriccions de drets fonamentals, la consellera s'ha mostrat favorable que es pugui "compatibilitzar" amb un eventual toc de queda, que ja s'aplica a França i Bèlgica, per exemple.

Si finalment Catalunya s'afegeix a la petició d'altres comunitats, el govern espanyol tindria prou majoria al Congrés per tirar endavant l'aplicació de l'estat d'alarma, però fonts de la Moncloa subratllen que aquest dissabte el president Pedro Sánchez viatja fins al Vaticà per trobar-se amb el papa Francesc, així que gairebé es descarta que es convoqui un consell de ministres.

Després de la reunió del consell executiu, el vicepresident amb funcions de president Pere Aragonès i la consellera Meritxell Budó oferiran una roda de premsa prevista d'entrada a les 19.30 hores.