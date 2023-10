Govern i comuns pacten un estudi per millorar l'accés a l'habitatge

Andorra la VellaEl Govern i els comuns han assolit un primer acord per començar a recollir dades pel registre dels contractes de lloguer. Així ho han ratificat aquest divendres en el marc de la darrera reunió de cònsols del mandat, en la qual, tal com han indicat els mandataris d’Escaldes-Engordany i Canillo, Rosa Gili i Francesc Camp, s’ha arribat a l’entesa de sol·licitar als administrats l’adreça del domicili, el cost de l’arrendament i els metres quadrats de superfície. “Entenem que ha de ser una cosa àgil i ràpida per començar i, entretant, continuar treballant per obtenir una informació més exhaustiva”, ha exposat Camp, puntualitzat que la captació de dades s’iniciarà amb els contractes nous que arribin al servei de Tràmits de cada corporació, com per exemple un canvi de pis o un nou resident a la parròquia, però, ha remarcat, “la voluntat és ampliar-ho a tots els ciutadans a mitjà termini”.

El cònsol ha apuntat que, tot i que la voluntat és arrencar al més aviat possible, abans de començar a sol·licitar la informació s’ha de trobar la fórmula amb la qual es durà a terme per garantir que sigui “homogènia” a tots els comuns i que el sistema de traspàs d’informació a l’Institut de l’Habitatge sigui “senzill”. En aquest sentit, ha recordat que els comuns es van mostrar en contra de la primera proposta tramesa per l’executiu per disposar de les dades, que consistia en un formulari de més d’un centenar de camps, un fet que consideraven que podia arribar a “bloquejar” la feina que es du a terme al servei i creuen que hi ha altres vies per obtenir el detall d’alguns aspectes. “Vam veure que hi ha dades que no feia falta que estiguessin al formulari perquè ja es disposa de la informació a través, per exemple, de la cèdula d’habitabilitat, per aquest motiu proposarem buscar una fórmula més fàcil i àgil d’aconseguir la informació”, ha dit.

Camp també ha fet el punt sobre la necessitat de disposar de referències fiables per veure l’evolució del mercat de lloguer i analitzar si la tendència de preus “va a l’alça o a la baixa”, així com poder “col·laborar” com a comuns en trobar solucions entorn de la problemàtica de l’habitatge al país.