El Govern considera serveis religiosos com a col·lectiu essencial per vacunar-se i n'exclou el personal de supermercats, benzineres o periodistes

Andorra la VellaEl Govern ha obert una web per registrar les persones residents al país que es vulguin vacunar. El ritme de vacunacions anirà en funció de com vagin arribant les remeses de vaccins provinents d'Espanya, França i la Unió Europea. La campanya, com és sabut, s'ha plantejat en quatre fases exposades al decret aprovat el 5 de febrer, que estableix uns grups prioritaris que tinguin accés als vaccins. La web de registre té un apartat que pregunta al sol·licitant si forma part d'algun col·lectiu considerat de funció essencial, entre els quals hi ha els treballadors dels considerats “sectors crítics”, com policia, escorxador, serveis funeraris o agents de circulació. També s'inclouen els treballadors sanitaris, com metges, fisioterapeutes, podòlegs o dietistes. El personal dels centres docents i llars d'infants i, en el darrer apartat anomenat “altres” només hi consten els serveis religiosos.

D'aquesta manera, tot i que fa unes setmanes, quan des del Govern s'instava a cribrar-se a alguns col·lectius essencials sí que s'incloïa el personal de l'àmbit de la comunicació, ara aquest col·lectiu, juntament amb d'altres que per a desenvolupar la seva feina han d'interactuar forçosament, com els caixers dels supermercats o els personal que treballa en benzineres, no apareixen a l'apartat de la nova web sobre la campanya de vacunació.