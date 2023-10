Govern i Creand Fundació fomenten el projecte educatiu 2023 amb un espectacle de la Cia ComSona?

Andorra la VellaEl Govern i Creand Fundació, patrons de la Fundació ONCA, continuen el projecte educatiu 2023 que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.

El segon espectacle familiar serà el dissabte 14 d'octubre amb la Cia ComSona? i l'espectacle 'Tararí' i tindrà lloc al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. La companyia durà a terme dos passis, a les 10.30 i a les 11.30 hores.

L'espectacle està recomanat a infants de 3 a 8 anys i té una durada de 45 minuts. Les entrades es posen a la venda a partir d'aquest dilluns a través del web www.onca.ad, per un preu de 12 euros per unitat familiar d'un màxim de 4 persones.

'Tararí' és un espectacle musical de mitjà format amb tres intèrprets en escena, pensat i dissenyat per interessar a infants entre els 3 i els 8 anys, així com els seus familiars. La música actua en tot moment com a eix vertebrador de l'espectacle.

Segons Elena Pereta, membre de la companyia, "a l'escena trobem tres personatges que emprenen un camí i un viatge junts on cada acció o gag precedeix un tema musical diferent. Tota la música és interpretada en rigorós directe amb una gran part d'acting i de llenguatge clown per part dels tres intèrprets". Oriol Aguilar (guitarra elèctrica, guitarra acústica, banjolele i veu), Marçal Ayats (violoncel, baix elèctric i veu) i la mateixa Elena Pereta (veu i washboard) són els protagonistes de la proposta familiar sota la direcció d'escena, vestuari i ambientació, de Pablo Paz.

Tots els espectacles de la Cia ComSona? han desfilat pel programa de concerts familiars de la Fundació ONCA, començant per 'A cau d'orella', 'Kaixes', 'Cromàtic' i 'Ba Ba Bach', aconseguint un gran èxit de públic. Les seves propostes musicals són un exemple de com fer gaudir de la música clàssica als més petits de casa amb actuacions on la música en directe és excel·lent així com la interpretació artística dels components.

La Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú d'Escaldes- Engordany.