Govern creu que els premis Esland no s'han de veure afectats per la polèmica de TheGrefg i el desnonament

Andorra la VellaEls premis Esland són els 'òscars' del món youtuber de parla hispana i el seu creador és TheGrefg. Es tracta d'una cerimònia molt important dins del món youtuber i per als seus milions de seguidors. Desenes de milions entre tots els nominats. Hi ha 110 entre youtubers i emissions de streamers. Cal veure quants d'ells venen a Andorra, però l'aforament haurà de quedar limitat perquè és impossible que una instal·lació del Principat aculli tot el públic potencial. L'esdeveniment tindrà lloc el 16 i el 17 de febrer.

L'espectacle arriba en el pitjor moment per al creador de contingut, quan se l'acusa públicament de voler desnonar una padrina de 80 anys. Fins al moment, no se sabia si aquesta polèmica podria tenir repercussions a l'hora de celebrar l'esdeveniment al Principat. Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, ha estat preguntat per aquesta qüestió i ha desvinculat els dos temes, és a dir, que la polèmica pel desnonament és una cosa i els premis, una altra. Per tant, es pressuposa que Govern no adoptarà una posició restrictiva en relació amb la celebració dels Esland i la concessió d'un espai perquè es pugui efectuar.