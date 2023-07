El Govern demana a patronal i sindicats un acord per l'increment salarial dels treballadors el 2024

Andorra la VellaEl Govern ha encomanat aquest divendres a la patronal i als sindicats arribar a un acord per a l'increment salarial dels treballadors de cara al 2024 i ha deixat clar que l'executiu no intervindrà tal com va fer per aquest any. Segons ha assegurat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions posteriors a la reunió del Consell Econòmic i Social, "entenem que aquesta és una qüestió en què són ells qui s'han de posar d'acord, i això és el que se'ls hi ha transmès". De fet, la ministra ha dit que el Govern només incrementarà el salari mínim interprofessional per tal de donar continuïtat a l'objectiu que aquest se situï en el 60% del salari mitjà. "Aquí sí que intervindrem i crec que ens posarem d'acord sense cap problema", ha manifestat.