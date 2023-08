Govern destina prop de mig milió d'euros per reformar el CAP de Ciutat de Valls

Andorra la VellaEl Govern continua posant fil a l'agulla per impulsar el nou Centre d'Atenció Primària (CAP) al carrer Ciutat de Valls d'Andorra la Vella. Així doncs, el consell de ministres ha adjudicat aquest dimecres els treballs per a dur a terme el condicionament dels espais de la futura instal·lació a l'empresa Construccions Modernes per un importat de 558.793 euros. La ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha exercit de portaveu de l'executiu, ha apuntat que les obres tenen un termini d'execució de quinze setmanes, tot i que aquestes podrien no desenvolupar-se de manera consecutiva per l'activitat escolar de la zona.

El nou CAP, de gairebé 200 m², s'ubicarà a l'edifici que havia acollit l'escola espanyola, situat al carrer Ciutat de Valls núm. 35-39, i disposarà de dues sales de visites d'infermeria, una pel metge de capçalera, una assistencial polivalent, un despatx per treball o educador social, a més de l'àrea de suport i l'àrea administrativa.