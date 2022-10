Govern destinarà 13 milions per facilitar l'accés a l'habitatge: compra, lloguer i construcció de pisos

Andorra la VellaAl Ministeri d’Ordenament Territorial i Habitatge es preveu en el pressupost de l'any vinent un increment significatiu de la despesa en el Gabinet Tècnic d’Habitatge i en el Departament de Territori de 7 i 5,7 milions d’euros, respectivament. En total Govern destinarà el 2023 prop de 13 milions. 5 milions per comprar habitatges i destinar-los a lloguer assequible, 2 milions per llogar amb el mateix objectiu i 5,5 per construir habitatges amb aquest propòsit.

Pel que fa al Gabinet Tècnic d’Habitatge, es preveu un increment de 7 milions d’euros. Aquesta previsió pressupostària s’alinea amb l’aposta de l’Administració per resoldre la problemàtica existent al mercat de l’habitatge de lloguer. En concret, es preveu una dotació de 5 milions d’euros en inversions reals per adquirir habitatges (per destinar-los al mercat a preu assequible) i un augment de les transferències corrents de 2 milions d’euros destinats a llogar habitatges per destinar-los al mercat a preu assequible (amb una dotació d’1,6 milions d’euros) i per finançar l’actuació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (amb un creixement de 0,4 milions d’euros).

Pel que fa al Departament de Territori, es pressuposta un augment de 9,8 milions d’euros a l’Àrea d’Edificació Pública destinat a la construcció d’habitatges socials habitatges per destinar-los al mercat de l’habitatge a preu assequible (5,5 milions d’euros), a l’ampliació de la Universitat d’Andorra (1 milió d’euros) i a la reforma de les plantes 2 i 3 de l’edifici Solà d’Enclar (propietat de Fons de Reserva de Jubilació) perquè siguin destinades a habitatges tutelats en el marc del Pla integral de salut mental i addiccions (partida amb una dotació d’1 milió d’euros). En aquell mateix Departament també es preveu un augment de 0,5 milions d’euros a l’Àrea d’Urbanisme degut a l’augment de la partida de canalitzacions i altres.