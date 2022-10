Govern dona llum verda a què els agents de circulació puguin controlar possibles delictes de paisà

Andorra la VellaEl Govern considera que els agents de circulació haurien de tenir un mecanisme per arribar al cos similar al que tenen altres cossos especials. Aquesta és una de les remarques que ha fet notar en el seu criteri favorable a la proposició de llei dels agents de circulació que han impulsat els set comuns. Així, el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha volgut subratllar que aquesta proposició de llei suposarà tant millores qualitatives com quantitatives per als agents de circulació, motiu pel qual han emès un criteri favorable, però també han volgut incidir en un parell de punts perquè es puguin considerar en el treball parlamentari.

Així, i tal com s'ha esmentat, des de l'executiu es considera que els agents de circulació haurien de seguir un "mecanisme d'arribada al cos" similar al d'altres cossos especials i, per tant, superar un període de formació establert, un altre de prova i després passar a ser fixos després d'un nomenament definitiu. Una altra remarca és la que fa referència a la situació de reforma. En aquest sentit, creuen que quan un treballador ha de fer una altra tasca arran, per exemple, d'un accident laboral ha d'estar molt més especificat les solucions que es poden implementar, anant en la línia del que marca la llei de la funció pública.

Des de l'executiu es veu de bon ull, ha fet notar Jover, que es "dignifiqui la feina" dels agents reforçant el principi d'autoritat i que es donin millors eines perquè puguin desenvolupar la seva tasca. "És important reforçar que siguin agents de l'autoritat perquè tinguin més competències per dur a terme la seva tasca", ha valorat el ministre portaveu. A més, també es considera positiu que puguin, per a determinades funcions, no anar uniformats; que tinguin mecanismes de protecció per poder "donar sortida" a certes situacions complicades en què es puguin veure involucrats, com per exemple, elements de videovigilància. També es considera que és positiu que hi hagi una millor representativitat dels agents a l'òrgan interparroquial dels serveis de circulació i la possibilitat que en aquest ens puguin prendre part assessors externs. I també que es revisi la formació i la promoció dels agents.