Govern estudia prohibir a les empreses que cometen abusos portar treballadors d'altres països

Andorra la VellaConxita Marsol ha explicat que els abusos laborals per part d'algunes empreses "ens molesten a Govern i han de molestar als empresaris que fan bé les coses en aquest país i que són la majoria". La ministra ha indicat que les males conductes s'han de "reconduir" i ha reconegut que "potser s'han de fer més inspeccions d'ofici encara que últimament se n'han fet dues". Ha comentat que quan s'han constatat abusos a empleats "s'han posat sancions exemplars amb multes importants". Ha especificat que algunes han estat de fins a 30 i 40.000 euros per a empreses que portaven treballadors desplaçats peruans, fonamentalment per a la construcció i que cometien abusos laborals. Algunes empreses ja ha pagat les multes. "Se n'han posat sis en poc temps", segons ha indicat.

La titular d'Economia ha assenyalat que l'executiu vol canviar la llei perquè "les sancions no només siguin econòmiques, sinó que en casos com les empreses que porten (treballadors) desplaçats no puguin portar-ne més com a mínim en un any o més". Marsol ha incidit en el fet que des de Govern animen a "denunciar" quan hi hagi abusos i "hem de buscar fórmules que facilitin els mecanismes per denunciar". Ha posat el focus en què la denúncia inicial es pugui "fer des de la pàgina web i si veiem que hi ha fonaments podem convocar la persona" per engegar la investigació. Les declaracions s'han fet en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra.

La ministra ha recordat que des d'Inspecció de Treball es va posar en coneixement de la Fiscalia uns presumptes abusos laborals. Va ser al juliol, va haver-hi un informe de la policia on es va constatar que hi havia base i s'està començant a instruir el cas. Comenta que "això demostra que estem treballant i, en ara que potser no anem tan de pressa com en voldrien alguns, s'està actuant amb intensitat".

Un altre canvi de la llei podria ser l'enduriment de les sancions i "potser acabar fent tancar una empresa si és reincident en aquestes irregularitats perquè volem que la gent vingui a treballar en condicions".