Govern estudiarà els efectes de l'eliminació de 28.000 pisos turístics a Catalunya

Andorra la VellaaLa Generalitat ha aprovat una nova regulació dels habitatges turístics que en la pràctica reduirà el seu número en els municipis on es produeix major concentració i l'administració catalana considera que no hi ha oferta suficient per a habitatge habitual. A més, les llicències passaran a ser temporals, per un període de cinc anys renovables. Aquesta fórmula s'està estudiant a Andorra, segons fonts properes a Govern, perquè la intenció de l'executiu és reduir de forma sensible el nombre de pisos turístics al Principat.

Les fonts van comentar que s'estudien les mesures catalanes no per aplicar-les de la mateixa forma, sinó per veure quines s'adapten millor a la realitat andorrana. El punt clau seria establir la caducitat de les llicències actuals, com ha fet Catalunya, posant un termini.

La Generalitat ha establert cinc anys i a Andorra podrien ser menys. Un cop totes caducades, ja que actualment està en vigor una moratòria que prohibeix donar-ne de noves, els requisits serien molt més durs que els actuals. Una de les possibilitats és que només es puguin tenir apartaments turístics en edificis on tots els habitatges siguin d'aquest tipus. Això ja comportaria una reducció dràstica dels 2.700 pisos turístics que hi ha al Principat.

Catalunya ha limitat els pisos turístics en 262 municipis, que tindran com a límit atorgar un màxim de 10 llicències per a habitatges turístics per cada 100 habitants. Actualment hi ha 47 localitats catalanes que superen aquesta proporció -concentrades en la costa i zones d'esquí-, amb un excedent de 28.000 pisos turístics (el 29,5% del total d'habitatges d'ús turístic en les 262 poblacions afectades), per la qual cosa les llicències s'hauran de repartir en concurs públic, segons la nova norma.

Aquesta limitació no es planteja, segons les fonts consultades a Andorra, perquè la distribució de zones turístiques és particular. Com a exemple s'ha recollit que Sant Julià no pot tenir més apartaments turístics que Canillo quan la població és molt més gran.

A Catalunya els propietaris -inclosos els que tenen llicència actualment- hauran de sol·licitar als seus ajuntaments una llicència urbanística que tindrà una vigència de cinc anys per a poder operar amb ús turístic, i les administracions locals hauran de modificar el seu planejament urbanístic per recollir expressament la possibilitat d'acollir pisos turístics, justificant que tenen suficient sòl per a habitatge permanent (i mentrestant no podran concedir noves llicències).