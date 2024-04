Govern evitarà trampes amb el dipòsit de 50.000 euros prohibint ser autònom durant el primer any de residència

Andorra la VellaLa ministra Ester Molné ha afirmat que el projecte de llei per al creixement sostenible implicarà qüestions mesures en l’àmbit de la immigració que tenen com a finalitat “disminuir la pressió demogràfica i l’impacte negatiu que té sobre l’habitatge de lloguer assequible”.

D’aquesta manera, es retornarà al sistema de quotes d’immigració vigent anteriorment, és a dir, s’haurà d’acreditar: 4 anys d’experiència en el sector per accedir a la quota general, o bé 3 anys d’experiència i 1 temporada a Andorra, o bé 2 anys d’experiència i 2 temporades a Andorra, o bé 1 any d’experiència i 3 temporades a Andorra. No obstant això, s’ha aprovat una quota excepcional de 300 persones que podran passar a la quota general si acrediten haver fet una temporada d’hivern al país, així com el manteniment de la quota d’estiu amb un contingent que es reduirà.

En aquest sentit, Molné ha recordat que durant els anys 2022 i 2023 es van flexibilitzar les quotes d’immigració per facilitar i consolidar el personal en el sector dels serveis i per fomentar el traspàs dels temporers extracomunitaris a la quota general. “Les xifres demogràfiques fan recomanable tornar als paràmetres anteriors a la pandèmia de la COVID-19, tenint en compte que durant aquests temps les empreses han tingut temps i ocasió de completar les seves plantilles amb les mesures de flexibilització”, ha reiterat.

Per cloure la seva exposició, la titular de Justícia i Interior ha apuntat que no es concedirà de nou el permís de treball de temporada a aquelles persones que en temporades anteriors hagin incomplert les obligacions que estableix la Llei. Addicionalment, s’eliminaran els permisos de treballadors desplaçats extracomunitaris, i es prohibirà treballar per compte propi als titulars d'una autorització de residència i treball durant el primer any de vigència de l’autorització, per tal que no es pugui eludir el pagament del dipòsit de 50.000 euros.