Govern impulsa una ajuda humanitària de 50.000 euros pels afectats per la guerra a Gaza

Andorra la VellaGovern ha aprovat aquest dimecres dues contribucions voluntàries en concepte d'ajuda humanitària d'emergència per fer front a la crida d'emergència llançada per l'escalada de violència a la franja de Gaza.

Des dels atacs de Hamàs, a principis del mes d'octubre, i segons dades de l'Agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina a l'Orient Mitjà, més de 6.500 persones han mort a Gaza, gairebé el 70% són nens i dones. Més d'un milió de persones, la meitat de la població de Gaza, han estat desplaçades. Prop de 600.000 persones s'han refugiat a les escoles i altres locals, però no es poden atendre necessitats bàsiques com menjar, el subministrament d'aigua potable i d'articles bàsics com matalassos, mantes i kits d'higiene, especialment per a dones i adolescents.

És per donar resposta a aquesta situació que el ministeri d'Afers Exteriors ha aprovat una partida d'ajuda de 20.000 euros en concepte d'ajuda humanitària d'emergència al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i de 30.000 euros per a l'Agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina a l'Orient Mitjà (UNRWA).

El CICR desenvolupa una tasca de terreny molt important, en especial en zones on només aquest organisme té accés pel seu estatus internacional i pels valors d'imparcialitat i neutralitat que la defineixen. Al llarg dels seus més de 150 anys d'existència, el CICR ha adquirit una notable experiència i un reconeixement internacional per la feina de protecció i l'assistència de les víctimes de conflictes armats i la promoció de l'aplicació del Dret Internacional Humanitari.

L'UNRWA ha emès diverses comunicacions manifestant la necessitat d'ajuda urgent als territoris afectats per fer front a les necessitats immediates d'atenció a les persones afectades pel conflicte en curs. El Ministeri d'Afers Exteriors recorda que Andorra, a través de l'execució del pressupost de cooperació internacional, fa anualment una contribució voluntària a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l'Orient Mitjà a la qual excepcionalment s'afegeix aquesta segona contribució atenent la progressió del conflicte.