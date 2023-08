Govern impulsa una campanya per facilitar l'aprenentatge del català i fomentar la llengua

Andorra la VellaEl Servei de Política Lingüística, a través del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, ha convocat aquesta setmana un concurs públic per a la creació, producció i execució d'una campanya per sensibilitzar les persones catalanoparlants a fer servir el català en tots els àmbits i amb qualsevol interlocutor. A més a més, es posarà especial èmfasi en facilitar a les persones no catalanoparlants l'aprenentatge i el perfeccionament de la llengua oficial del país.

El concurs és d'abast nacional i en modalitat de contractació ordinària. Tal com ha informat el Govern, la previsió és que, tenint en compte els terminis de la convocatòria, s'acabi executant a la tardor, com és habitual cada any. Per a aquesta acció es preveu destinar 30.000 euros amb la finalitat que l'empresa guanyadora creï, produeixi i executi els elements de la campanya.

Les ofertes s'hauran de presentar a la plataforma de contractació del sector públic fins al 25 de setembre en horari d'oficina. Així mateix, l'obertura de les propostes tindrà lloc a les 11 hores del pròxim 29 de setembre.