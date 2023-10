Govern impulsa un estudi per identificar l'impacte dels efectes del canvi climàtic sobre la salut

Andorra la VellaEl Govern ha iniciat un estudi per identificar l'impacte i la vulnerabilitat dels efectes del canvi climàtic sobre la salut. Aquesta avaluació s'està duent a terme des de la secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat i seria un pas previ a la identificació d'una xarxa pública d'espais de refugi climàtic. Així es posa en relleu en una resposta que l'executiu ha donat a preguntes dels consellers generals de Concòrdia Maria Àngels Aché i Pol Bartolomé.

Des del Govern recorden que la llei d'impuls a la transició energètica i del canvi climàtic els encomana estudiar l'impacte i la vulnerabilitat del territori en relació amb el canvi climàtic. Aquest estudi està en procés d'elaboració, i actualment estan en procés de definició l'abast i els indicadors per poder valorar els impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic en cada sector que s'ha d'analitzar.

Per tant, es respon als dos consellers que una vegada s'obtinguin les conclusions de l'estudi es podrà determinar les accions concretes que s'han d'implementar, entre les quals podria haver-hi la creació d'una xarxa de refugis climàtics.

Des de l'executiu també es concreta, a preguntes de si hi ha un pla especial per a casos d'onades de calor, que hi ha un seguit de documents operatius que permeten sistematitzar les accions preventives quan el servei meteorològic emet un avís.

També es recorda que hi ha diversa legislació que determina el que han de fer les empreses en casos d'inclemències meteorològiques i es remarca la implantació de l'horari intensiu a l'administració.